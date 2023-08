OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Ausbau des Bahnstreckennetzes:

"Bis Ende 2024 soll zwischen Frankfurt und Mannheim ein erster "Hochleistungskorridor" entstehen, in dem dann besonders viele Züge fahren. Vorher gilt es jedoch, die marode Strecke grundlegend zu sanieren. Sollte das Projekt trotz aller Unkenrufe planmäßig fertiggestellt werden, wäre dies nur ein kleiner Schritt innerhalb des großen Vorhabens Verkehrswende. In den dünn besiedelten Gegenden in Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern werden die Menschen weiterhin mit dem Auto zur Arbeit fahren. Der nächste Bahnhof oder die nächste Bushaltestelle sind häufig einfach viel zu weit weg. Der Verkehrsminister darf deshalb nicht ein Projekt dem anderen überordnen, sondern muss sowohl die Sanierung des bestehenden Streckennetzes als auch den Ausbau gleichermaßen vorantreiben."/zz/DP/he