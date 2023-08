Die Bulat Utemuratov Foundation finanziert einen Kurs zur Ausbildung von Führungskräften für 24.000 kasachische Schülerinnen und Schüler

Während des gesamten Schuljahres besuchen die Schülerinnen und Schüler Wahlfächer und nehmen an monatlichen Minikonferenzen und Fachschulungen teil. Sie lernen auch, ihre Soft Skills einzusetzen, darunter Führungsqualitäten, kritisches Denken, Kommunikation, öffentliches Reden, Teamarbeit, Projektmanagement und Verhandlungsführung. Bis heute haben mehr als 24.000 Schülerinnen und Schüler aus 110 teilnehmenden Schulen die Führungsschulungen der Stiftung absolviert.

ALMATY, Kasachstan, 4. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratov Foundation hat 5 Millionen Dollar für ihr fünfjähriges Young Leaders-Programm bereitgestellt, um die Führungsqualitäten von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-11 in Kasachstan zu entwickeln.

An dem jährlich in Almaty stattfindenden Young Leaders Forum nahmen mehr als 500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte teil. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Gelegenheit, ihre Projekte vorzustellen und zu diskutieren, und die Bulat Utemuratov Foundation gab die drei siegreichen Projekte bekannt, die aus ihrem speziellen Fonds unterstützt werden.

Die Siegerprojekte wurden aus fast 1.500 Einsendungen ausgewählt. Zu den diesjährigen Projekten, die wertvolle Lernerfahrungen vermitteln sollen, gehören ein Töpferworkshop, eine Geschichte Kasachstans im Comicformat und ein Projekt, das den Zugang zu Berufsberatungsdiensten erleichtert.

Marat Aitmagambetov, Direktor der Bulat Utemuratov Foundation, kommentierte: „Ich bin stolz darauf, dass das Young Leaders Forum-Programm weiterhin wächst und Schülerinnen und Schüler in ganz Kasachstan inspiriert. Die drei Siegerprojekte des diesjährigen Forums zeugen von der Kreativität und dem innovativen Denken unserer jungen Führungskräfte und zeigen, welche Auswirkungen dieses Programm auf ihre Bildung und persönliche Entwicklung haben kann. Wir setzen uns dafür ein, die nächste Generation von Führungskräften in Kasachstan zu unterstützen und freuen uns darauf, den anhaltenden Erfolg des Programms in den kommenden Jahren zu sehen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2169006/Bulat_Utemuratov_Foundation_2023.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-bulat-utemuratov-foundation-finanziert-einen-kurs-zur-ausbildung-von-fuhrungskraften-fur-24-000-kasachische-schulerinnen-und-schuler-301893374.html