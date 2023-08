DAX - 16.000 Punkte erste Erholungsmarke

Kann der DAX den 50er-EMA nachhaltig nach oben durchbrechen, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis in den Bereich von 16.150 Punkten zu rechnen, wo aktuell der 10er-EMA im Tageschart verläuft. In der Folge der Erholung ist dann aber eher mit erneut fallenden Kursen im DAX zu rechnen. Erst bei einem nachhaltigen Anstieg über den 10er-EMA im Tageschart, würde sich die Lage für den DAX wieder etwas aufhellen.

An der Konjunkturfront stehen am heutigen Freitag um 08:00 Uhr die Daten für den deutschen Auftragseingang der Industrie für Juni im Fokus. Um 11:00 Uhr folgen Daten zum Einzelhandelsumsatz der Eurozone für Juni. In den USA stehen um 14:30 Uhr weitere Arbeitsmarktdaten im Fokus, die Einfluss auf den weiteren Kursverlauf haben könnten.