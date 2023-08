Polyplastics startet DURACIRCLE (TM) Nachhaltigkeitsinitiative für das Recycling technischer Kunststoffe

Phase eins der Nachhaltigkeitsinitiative besteht aus der Eröffnung des neuen DURACIRCLE (TM) Re-compounding Service von Polyplastics, der ab März 2024 hochwertige mechanisch recycelte Materialien anbieten wird. Mechanisches Recycling ist eine Methode, bei der Kunststoffabfälle durch Hitze geschmolzen und für die Wiederverwendung wieder zu Granulat verarbeitet werden.

DURACIRCLE (TM) Re-compounding Service ist eine klare Abkehr vom herkömmlichen Recycling. Sein Ziel ist es, horizontales Recycling durchzuführen, was bei technischen Kunststoffen als schwierig gilt, da diese Materialien für die spätere Verwendung eine hohe Qualität erfordern. Horizontales Recycling ist eine Recyclingmethode, bei der Produkte zu denselben Produkten recycelt werden, z. B. die Rückgewinnung von Plastikflaschen und deren Wiederverwendung als Plastikflaschen.

Pre-Consumer-Materialien, deren Herstellungsgeschichte zurückverfolgt werden kann und bei denen keine Bedenken hinsichtlich einer Verunreinigung durch umweltgefährdende Stoffe bestehen, werden für die Verwendung als Rohstoffe erwartet. Pre-Consumer-Materialien sind Rohstoffe wie Heißläufer und nicht konforme Produkte, die in den Herstellungsprozessen anfallen, bevor die Produkte die Verbraucher erreichen, und die auch als post-industrielle Recyclingmaterialien (PIR) bezeichnet werden.

Neben der Ausweitung von DURACIRCLE (TM) auf Märkte außerhalb Japans plant Polyplastics die Entwicklung und das Angebot von Recycling-Technologien für Post-Consumer-Recycling-Materialien (PCR), die noch schwieriger wiederzuverarbeiten sind. Da sich die Umweltanforderungen weiterentwickeln, entwickelt Polyplastics zukünftige Lösungen für mechanisches Recycling, chemisches Recycling und biogene Kohlenstoffkreisläufe.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/21.html

*DURACIRCLE (TM) ist eine Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

Informationen zu Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplasten. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC und LFT. Das Unternehmen hat den größten Weltmarktanteil bei POM, LCP und COC. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 50-jährige Erfahrung sowie ein robustes weltweites Netzwerk an Ressourcen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb, mit denen fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig verändernden globalen Markt geschaffen werden können.

