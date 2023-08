JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES Analyst: Brent Thill Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 175 Kursziel alt: 150 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 150 auf 175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei in allen Bereichen stark gewesen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Signale für das dritte Quartal seien gut. Er hob seine Schätzungen an. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stehe erst am Anfang./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 22:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 22:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

