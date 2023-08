Swiss Re verdient im ersten Halbjahr deutlich mehr

Der Konzerngewinn der Swiss Re kletterte in den Monaten Januar bis Juni auf 1,45 Milliarden US-Dollar (1,3 Mrd Euro) nach einem kleinen Plus von 157 Millionen vor Jahresfrist, wie der Rivale der Munich Re am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Anstieg auf 1,46 Milliarden Dollar gerechnet.

In der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re) verbesserte Swiss Re den Schaden-Kosten-Satz auf 94,7 Prozent (VJ 98,5 Prozent), obwohl etwa mit dem Erdbeben in der Türkei und Syrien oder den Überschwemmungen in Neuseeland und Italien einige Katastrophen belasteten. An der US-Hurrikan-Front ist es dagegen bislang ziemlich ruhig geblieben.

Ein stärkeres Risikobewusstsein und steigende Zinsen hätten für die Branche zu günstigen Marktbedingungen geführt, hielt Konzernchef Christian Mumenthaler in der Mitteilung fest. Im laufenden Jahr peilt Swiss Re einen Gruppengewinn von über 3 Milliarden Dollar an. Um dies zu erreichen, helfen ihr auch die weiter steigenden Preise für Rückversicherungsdeckungen. In der Vertragserneuerungsrunde Juli wurden die Tarife erneut stark angehoben (+21 Prozent)./mk/jr/AWP/men