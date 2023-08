Bayer - Bullische Tageskerze im unteren Trendkanalbereich

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist mit der Kette von höheren Verlaufshochs und höheren Verlaufstiefs bei den Bayer-Aktien weiterhin intakt. Allerdings hat sich die Lage mit dem jüngsten Kursrutsch deutlich eingetrübt. Vor allem auch vor dem Hintergrund der bärischen Gesamtmarktlage. Zunächst könnten die Aktien von Bayer aber im unteren Bereich des steigenden Trendkanals nach oben abprallen und die bullische Vortageskerze bestätigen.

In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf bis in den Bereich des 10er- und 50er-EMA zu rechnen, die aktuell um 52 EUR notieren. Dann kommt es auf den weiteren Kursverlauf an. Gelingt ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, über den 10er- und 50er-EMA, wäre dies ein bullisches Signal und mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei 52,50 EUR zu rechnen.