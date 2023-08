ACCORD und HIPRA schließen Exklusiven Vertriebsvertrag über die Vermarktung des Impfstoffs COVID-19 (BIMERVAX) von HIPRA im Vereinigten Königreich ab

BIMERVAX: Eine Auffrischungsimpfung des bivalenten rekombinanten Proteinimpfstoffs bietet Immunisierung bei Menschen ab 16 Jahren

LONDON, Vereinigtes Königreich und GIRONA, Spanien, 4. August 2023 /PRNewswire/ -- Accord Healthcare, Ltd. (Accord) und HIPRA gaben heute bekannt, dass sie eine exklusive Vertriebsvereinbarung zur Vermarktung des COVID 19-Impfstoffs von HIPRA im Vereinigten Königreich (United Kingdom, UK) abgeschlossen haben. Der Impfstoff wurde vollständig in der Europäischen Union (European Union, EU) entwickelt und besteht aus einem bivalenten adjuvantierten Impfstoff, der ein rekombinantes Protein enthält1. Der COVID-Impfstoff Bimervax von HIPRA wurde von der MHRA, VK, am 31. Juli 2023 als Auffrischungsimpfung für die aktive Immunisierung zur Vorbeugung gegen COVID-19 bei Personen ab 16 Jahren zugelassen, die zuvor einen mRNA COVID 19-Impfstoff erhalten haben1.2. In der Hauptstudie wurde die durch den HIPRA-Impfstoff ausgelöste Immunreaktion mit derjenigen verglichen, die durch den Comirnaty mRNA-Impfstoff (Pfizer/BioNTech) ausgelöst wird3. Aufgrund der Ergebnisse kamen die britische MHRA und die EMA zu dem Schluss, dass die Vorteile des HIPRA-Impfstoffs die Risiken überwiegen, und empfahlen die Erteilung der Genehmigung für die Vermarktung im Vereinigten Königreich bzw. in den EU-Ländern2.4.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit HIPRA, um im Vereinigten Königreich einen Impfstoff auf der Basis rekombinanter Proteine gegen COVID-19 zur Verfügung zu stellen, der eine zusätzliche Option zur Bekämpfung dieser nach wie vor bestehenden Gesundheitsbedrohung darstellt," erklärte Paul Tredwell, Executive Vice President von Accord Healthcare Ltd.

„Wir sind stolz darauf, mit Accord zusammenzuarbeiten, um BIMERVAX im Vereinigten Königreich zu vermarkten. Der COVID 19-Impfstoff von HIPRA ist der erste Humanimpfstoff, der komplett in Spanien konzipiert, entwickelt und hergestellt wird. Die Strukturen und Fähigkeiten, die von der Grundlagenforschung und -entwicklung bis zur Herstellung von Impfstoffen reichen, im eigenen Land zu haben, ist ein Schlüsselfaktor, um bei künftigen gesundheitlichen Notfallsituationen schnell reagieren zu können, und stärkt die strategische Autonomie Europas im Gesundheitsbereich," erklärte Carles Fàbrega, Managing Director von HIPRA Human Health.