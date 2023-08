JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 225 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Uerkwitz attestierte dem US-Konzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein durchwachsenes Quartal. Die Umsätze seien etwas schwach gewesen, dafür die Profitabilität besser. Für das Schlussquartal zeichne sich ein vergleichbares Wachstumsbild ab. Uerkwitz lobte aber die Serviceumsätze, das Abschneiden in wichtigen Regionen und die Kostenkontrolle./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 01:09 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 01:09 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 171,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andrew Uerkwitz

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 225

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m