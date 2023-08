Swanson Tantal-Lithium-Projekt

Das Swanson Tantal-Lithium-Projekt soll künftig erhebliche Cash-Einnahmen für Arcadia generieren. Daher ist auch eines der Highlights die Veröffentlichung der definitiven Machbarkeitsstudie für das Swanson Tantal-Lithium-Projekt. Die Machbarkeitsstudie bestätigt das Potenzial des Swanson-Projekts als ein bedeutender Cashflow-Generator für Arcadia. Die Autoren der Studie gehen von 6,4 Mio. AU$ Free-Cash-Flow pro Jahr aus. Laut Arcadia ist die Baufinanzierung des Projektes bereits weitestgehend gesichert.

Bitterwasser: Lithium in Clay & Lithium-Sole-Projekt

Arcadia verfolgt zwei unterschiedliche Lithium-Projekte: Ein Lithium-Ton-Projekt und ein Lithium-Sole Projekt. Beim Lithium-Ton-Projekt konnten die Schätzungen kürzlich von 286.909 LCE-Tonnen auf 327.284 LCE-Tonnen angehoben werden. Weitere geplante Explorationen in weiteren Gebieten zielen darauf ab, die Minralressource auf 500.000 Tonnen LCE zu erhöhen

Das Lithium-Sole-Projekt will das Lithium aus unterirdischen Wasser-Reservoirs gewinnen. Dabei wird das Wasser an die Oberfläche gepumpt, das Lithium mit Hilfe eines Direkt-Lithium-Extraktionsverfahrens aus dem Wasser isoliert und anschließend das Wasser zurück in das unterirdische Wasser-Reservoirs gepumpt. Dieses Verfahren gilt heute als eines der effizientesten und umweltfreundlichsten Verfahren zur Gewinnung von Lithium aus unterirdischen Wasser-Reservoirs. Die jüngsten Bohrungen führten zur Entdeckung von lithiumhaltigen Wasser-Solen in 28 Metern Tiefe und einer beeindruckenden Ausdehnung.

Karibib Kupfer-Gold Projekt

Untersuchungsergebnisse des ersten Bohrprogramms bestätigen die Mineralisierung über Karibibs Gamikaub-Prospekt mit der Möglichkeit einer breiteren Mineralisierung weiteren Explorationsarbeiten auf dem fruchtbaren, 25 km langen Strukturkorridor durchteuft werden.

Weitere Finanzierung

Arcadia hat kürzlich feste Zusagen von Anlegern in Höhe von 1,5 Mio. AU$ über eine Platzierung von 15 Mio. CDIs vermeldet. Diese Mittel sollen die nächsten Schritte im Bitterwasserprojekt, für den Abschluss von Kartierungs- und Probe-Entnahmen im Swanson-Projekt sowie für weiteres Betriebskapital genutzt werden. So erläuterte auch Jurie Wessels, Chairman von Arcadia bei der Bekanntgabe der Platzierung: