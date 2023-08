Schwacher DAX vollzieht Bodenbildung, Apple Amazon raus

Das Video zur Analyse ist hier abgelegt:

Es ist unbestritten: Aus der anfänglichen Konsolidierung wurde im DAX eine kräftige Korrektur. Am Dienstag hatten wir dies als Szenario in der Morgenanalyse am 01.08.2023 zwar angedeutet, die Tragweite war da aber keineswegs absehbar (Rückblick):

Auch nicht am Tag darauf, als der DAX erst einmal zur Morgenanalyse vom 02.08.2023 auf die 16.000 zusteuerte (Rückblick):

Doch das Momentum nahm keineswegs ab. Zum Start des Donnerstags rutschte der Index direkt weiter ab und traf mit 15.900 und Kursen darunter auf die nächste Unterstützungszone. Dort setzte ich zunächst auf eine Gegenbewegung, wie hier zu sehen ist:

Zurück zur 15.900 und dann auch vom viel tieferen Level ebenfalls immer wieder zur 15.900 zurückkehrend, hat sich diese Zone im weiteren Handelsverlauf als solide erwiesen. Es gab zwar eine neue Kurslücke im Chartbild und der Abwärtstrend ist weiterhin sichtbar, doch ebenfalls letztlich eine Stabilisierung um und leicht unter der 15.900er-Region:

Dies führte zu einem Minus auf Tagesbasis, welches sich im Vergleich zu den letzten Tagen jedoch abschwächt. Anhand der Daten der Börse Frankfurt kann man auch deutlich sehen, wie sehr Technologie, insbesondere bei Infineon, derzeit eine Rolle spielt:

Die Auswirkungen auf das "Big Picture" sind auf Wochensicht immens gewesen. Genau wie im Juni wurde das Allzeithoch "brutal" abverkauft und beinahe die gesamte Range, die mehrheitlich ab dem April im DAX zu sehen ist, durchlaufen:

Es könnte technisch also auch noch das letzte Stück zur 15.700 ausgereizt werden. Doch dazu bedarf es einem Impuls der Wall Street, auf die wir jetzt blicken.

Wall Street im Bann von Apple und Amazon, Blick auf DAX-Vorbörse

Bei den US-Indizes konnte kein Plus erzielt werden. Auch wenn die Indizes zwischenzeitlich ihre schwache Eröffnung abschüttelten, die ich im Nasdaq beispielsweise auf der Long-Seite als Ausbruchstrade handelte:

Im weiteren Verlauf rutschten die Märkte aber wieder ab. Hier gelang mir das "Einstoppen" in der Bewegung:

Der Wechsel zwischen Unterstützungen und Widerständen ist daher nicht nur mittels GAP, sondern auch im Tagesverlauf immer bei der Orientierung an den Vortagen gut ableitbar:

In Summer waren die US-Indizes im Minus, wie diese Übersicht zeigt und wie auch schon Europa schloss:

Der Markt wartete auf die Quartalszahlen von Apple und Amazon, auf die ich im Video gesondert eingehe. Die Veränderungen der Nachbörse liste ich Dir gern hier mit auf:

Mit diesen Fakten ist die Vorbörse im DAX weiterhin an der 15.900 gefesselt und kann dort eine Stabilisierung mit erstem Kaufsignal in prozyklischer Art generieren:

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Freitag den 04.08.2023

Nach den recht starken ADP-Daten am Mittwoch stehen heute die staatlichen US-Jobdaten aus Washington auf der Agenda. Sie zeigen der FED an, ob die Wirtschaft weiter stabil ist oder sich erste Schwächezeichen nach den massiven Zinsanhebungen der letzten Monate zeigen.

Zuvor blicken wir auf die Werkaufträge aus Deutschland und die EU-Einzelhandelsumsätze.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen die letzten Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

