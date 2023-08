Deutsche Anleihen geben vor US-Arbeitsmarktbericht weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gesunken und haben damit an die Verluste zum Vortag angeknüpft. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 131,53 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,61 Prozent.

Damit hat sich der Anstieg der Renditen am deutschen Rentenmarkt vor dem US-Arbeitsmarktbericht fortgesetzt. Am Nachmittag stehen die Daten vom amerikanischen Jobmarkt auf dem Programm, die an den Finanzmärkten stark beachtet werden.