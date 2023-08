HEIDELBERG liegt nach Start ins Geschäftsjahr 2023/2024 im Plan

Heidelberg (ots) -



- Guter Auftakt: Umsatz und EBITDA liegen im ersten Quartal über Vorjahr

- Auftragseingang stabil: Erholung in Asien, gedämpfte Nachfrage in anderen

Teilen der Welt

- Starke Wachstumsfelder: Maschinen für digitalen Etikettendruck und

Verpackungsdruck

- Bereinigter Free Cashflow: Gegenüber Vorjahr leicht verbessert, aber insgesamt

negativ

- Finanzierungsstruktur: Mittelfristig neu aufgestellt



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist aufgrund der Erholung in

Asien und Wachstum im Verpackungsdrucksegment gut in das neue Geschäftsjahr

gestartet. Das Technologieunternehmen legte in den ersten drei Monaten (1. April

bis 30. Juni 2023) beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr von 530 Mio. EUR auf 544

Mio. EUR zu. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg gegenüber dem

bereinigten Wert des Vorjahresquartals um rund 18 Mio. EUR auf 42 Mio. EUR an.

Die entsprechende EBITDA-Marge lag bei 7,7 Prozent (Vorjahr: 4,6 Prozent). Das

Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 10 Mio. EUR (Vorjahr: 5 Mio. EUR).

Regional zog der Auftragseingang in Asien deutlich an. In anderen Märkten war

die Nachfrage dagegen eher gedämpft.





