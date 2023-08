Höhere Zinsen beflügeln Commerzbank - Aktie sackt ans Dax-Ende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem unerwartet starken zweiten Quartal sieht sich die Commerzbank auf Kurs zu ihren Zielen für das Gesamtjahr. Die gestiegenen Zinsen ließen das Frankfurter Geldhaus neuerliche Belastungen durch die polnische Konzerntochter mBank verkraften. Unter dem Strich verdiente die Commerzbank 565 Millionen Euro und damit ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Freitag in Frankfurt mitteilte. Damit schnitt der Dax-Konzern besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. An der Börse wurden die Neuigkeiten jedoch mit einem Kursrutsch quittiert.

Kurz nach Handelsbeginn verlor die Commerzbank-Aktie mehr als fünf Prozent und gehörte damit zu den größten Verlierern im Dax. Damit wurde das Papier aber noch 18 Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.