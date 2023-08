Gestern die Zahlen von Apple und Amazon - heute die US-Arbeitsmarktdaten und damit verbunden die Frage, ob die Fed nicht doch im September die Zinsen anheben wird: das sind die drei zentralen Themen am heutigen Handelstag. Aber übergeordnet wichtig - und da spielen die heutigen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle - sind die immer weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen als das dominierende Thema. Dabei hat die Ratingabstufung von Fitch eine zentrale Rolle gespielt, weil sie die Aufmerksamkeit auf die derzeit so schnell eskalierenende Verschuldung der USA lenkt. Die immense Neuverschuldung durch die Biden-Regierung war eine Art Stimulus, die den Liquiditäts-Entzug durch die Fed kompensiert hat und damit den Aktienmärkten Rückenwind gab. Damit ist aber absehbar Schluß. Die US-Zinskurve re-invertiert sich seit zwei Tagent extrem stark - das Signal für eine nahende Rezession auch in den USA? Werden heute die guten Zahlen von Amazon oder die schlechten Zahlen von Apple das Markt-Geschehen prägen?

