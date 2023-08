KI-Revolution in Bayern Deutscher Roboter entwickelt Eigenleben / Wissenschaftler beim DLR rätselten, wie der Humanoid "Justin" ohne entsprechende Programmierung Probleme lösen konnte (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit längerem diskutieren Wissenschaftler und Historiker wie

Yuval Noah Harari über die drohende Gefahr sich selbständig machender

Künstlicher Intelligenz (KI), also die Möglichkeit, KI könne eines Tages ein

eigenes Bewusstsein entwickeln. In Oberpfaffenhofen/Bayern könnte nun ein

Schritt in diese Richtung gemacht worden sein. Das berichtet das "DUP

UNTERNEHMER-Magazin" online. Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft-

und Raumfahrt (DLR) haben demnach bereits im Juni einen Durchbruch in der

Roboter-Entwicklung erzielt: Der im DLR entwickelte humanoide Roboter "Justin"

löste mit einem Würfel in der Hand Aufgaben auf eine Weise, die ihm vorher

niemand beigebracht hatte.



Professor Berthold Bäuml, dessen Forschungsgruppe innerhalb des DLR-Instituts

für Robotik und Mechatronik "Justin" entwickelt hat, war auf der "Automatica" in

München zunächst selbst verblüfft: "Er hat geschickte Bewegungsstrategien

gefunden, bei denen wir uns hinterher tagelang gefragt haben: Wie macht er das

genau?", bestätigte er dem "DUP UNTERNEHMER-Magazin". Auf jeden Fall herrschte

Alarm-Stimmung bei den Wissenschaftlern in Bayern. War die KI erwacht und hatte

sich selbständig gemacht?