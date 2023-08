WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2022 haben 630 000 Personen Leistungen nach dem

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bezogen. Das waren 7 000 Personen oder

1 % mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, erhielten BAföG-Empfängerinnen und Empfänger im Jahr 2022

durchschnittlich 592 Euro pro Monat. Damit lag der durchschnittliche

Förderbetrag 30 Euro oder 5,1 % höher als im Vorjahr. Die Ausgaben für

BAföG-Leistungen stiegen insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 2,8 % auf 3,0

Milliarden Euro.



Fast acht von zehn Geförderten im Jahr 2022 waren Studierende





78 % der BAföG-Geförderten im Jahr 2022 waren Studierende (489 000) und 22 %Schülerinnen und Schüler (141 000). Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl dergeförderten Studierenden um knapp 5 %, während die der Schülerinnen und Schülerum gut 9 % sank. Die Förderung erstreckte sich zum Teil nicht über das gesamteJahr. Im Durchschnitt wurden je Monat 419 000 Personen gefördert. Dies war einRückgang um 2,5 % gegenüber dem Vorjahr. 84 000 davon waren Schülerinnen undSchüler (-12 %) und 335 000 Studierende (+0,3 %).Durchschnittlicher Förderbetrag für Studierende bei 611 EuroIm Jahr 2022 wurden für die Förderung von Studierenden 2,5 Milliarden Euro (+137Millionen Euro) bereitgestellt sowie 0,5 Milliarden Euro (-57 Millionen Euro)für die Förderung von Schülern und Schülerinnen. Im Durchschnitt erhieltenStudierende monatlich 611 Euro (+32 Euro), Schülerinnen und Schüler 517 Euro proPerson (+13 Euro). Die Höhe des individuellen Förderbetrages ist unter anderemabhängig von der Ausbildungsstätte (zum Beispiel Berufsfachschule oderHochschule) sowie der Unterbringung (bei den Eltern oder auswärts).13 % mehr Vollgeförderte, 11 % weniger Teilgeförderte352 000 Personen und damit 56 % der BAföG-Empfangenden erhielten den maximalenFörderbetrag (Vollförderung). Gegenüber 2021 stieg die Zahl der Vollgefördertendamit um 13 % an. Die Zahl vollgeförderter Studierender erhöhte sich hierbei um22 %, während bei vollgeförderten Schülerinnen und Schülern ein Rückgang um 3 %zu verzeichnen war. Nur eine Teilförderung bezogen hingegen 278 000 Personen (44%). Die Anzahl der Teilgeförderten sank gegenüber 2021 um 11 %. Teilfördertwird, wenn das Einkommen der Geförderten oder der Eltern bestimmte Grenzenüberschreitet.Weitere Informationen:Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zur Statistik derAufstiegsfortbildungsförderung können in der Datenbank GENESIS-Online (21421)abgerufen werden.Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schuleüber die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite"Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.