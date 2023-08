WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:



Juni 2023 (real, vorläufig):



+7,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



+3,0 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Mai 2023 (real, revidiert):+6,2 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-4,4 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2023gegenüber Mai 2023 saison- und kalenderbereinigt um 7,0 % gestiegen. Für Mai2023 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg desAuftragseingangs gegenüber April 2023 von 6,2 % (vorläufiger Wert: +6,4 %). Imweniger volatilen Dreimonatsvergleich blieb der Auftragseingang von April bisJuni nahezu unverändert (+0,2 % zu den vorigen drei Monaten). Durch die beidendeutlichen Anstiege in den Monaten Mai und Juni ist der Auftragseinbruch im März(-10,9 %) also ausgeglichen worden. Die Gesamtentwicklung der Auftragseingängewar im Juni 2023 stark geprägt von Großaufträgen in mehreren Bereichen. DerAuftragseingang ohne Großaufträge ging im Juni 2023 um 2,6 % gegenüber demVormonat zurück.Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes sind in den Wirtschaftsbereichengrößtenteils positive Entwicklungen zu erkennen. Einen besonders starkenpositiven Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatten der Maschinenbau (saison-und kalenderbereinigt +5,1 % zum Vormonat) und der sonstige Fahrzeugbau (+89,2%). Der starke Anstieg im Bereich des sonstigen Fahrzeugbaus ist auf einenGroßauftrag im Luft- und Raumfahrzeugbau zurückzuführen. Deutlich negativentwickelten sich hingegen die Aufträge in der Herstellung von Kraftwagen undKraftwagenteilen (-7,3 %).Im Bereich der Investitionsgüter stieg der Auftragseingang um 9,9 % gegenüberdem Vormonat. Bei den Vorleistungsgütern ergab sich ein Anstieg um 2,0 %, beiden Konsumgütern um 7,7 %.Die Auslandsaufträge stiegen um 13,5 %. Dabei nahmen die Aufträge aus derEurozone um 27,2 % zu - auch hier war der Großauftrag im Luft- undRaumfahrzeugbau ausschlaggebend für den Anstieg. Die Aufträge von außerhalb derEurozone nahmen um 5,0 % zu, die Inlandsaufträge gingen um 2,0 % zurück.Umsatz im Juni 2023 um 1,6 % niedriger als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im Juni2023 saison- und kalenderbereinigt 1,6 % niedriger als im Vormonat. Für Mai 2023ergab sich nach der Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 3,4 %gegenüber April 2023 (vorläufiger Wert: +2,7 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat