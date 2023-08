Portofino kündigt die Einrichtung eines Beirats und die Gewährung von Optionen an

Vancouver, B.C., 4. August 2023 / IRW-Press / - PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWE: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass Herr Alex Molyneux und Herr Blake Steele die Berufungen in den neu gegründeten Beirat des Unternehmens zugestimmt haben.

Herr Alexander Molyneux ist eine Führungskraft in der Metall- und Bergbauindustrie mit 25 Jahren Branchenerfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Projekten im Bereich kritischer Mineralien und Energiemetalle. Während seiner Amtszeit als Chairman der an der ASX notierten Argosy Minerals Ltd. (2018 – 2022) startete Argosy sein Rincon-Lithiumprojekt in der argentinischen Provinz Salta, entwickelte eine Ressource und nahm seine erste Produktionsanlage für Lithiumcarbonat in Batteriequalität in Betrieb.

Herr Molyneux war drei Jahre lang als CEO von Paladin Energy Ltd. tätig, einem der größten Uranunternehmen der Welt, wo er eine erfolgreiche Rekapitalisierung im Wert von 700 Mio. US-Dollar durchführte. Vor seiner Tätigkeit bei Paladin war er Gründer und Executive Chairman von Azarga Uranium Corp. mit Uranprojekten im Entwicklungsstadium in den USA und Zentralasien, die anschließend für 200 Mio. kanadische Dollar an EnCore Energy Corp. verkauft wurden. Vor Azarga Uranium Corp. war er etwa fünf Jahre lang bei der Ivanhoe Mines Group und Ivanhoe Energy in verschiedenen Führungspositionen tätig, darunter als CEO und Direktor von SouthGobi Resources Ltd. (2009 – 2012).

Vor seiner Tätigkeit in der Bergbauindustrie war Herr Molyneux Managing Director, Head of Metals and Mining Investment Banking, Asia Pacific bei der Citigroup. Er war rund 10 Jahre lang als Investmentbanker für Rohstoffunternehmen tätig.

Herr Blake Steele ist eine erfahrene Führungskraft, Direktor und Berater in der Metall- und Bergbauindustrie mit umfassenden Kenntnissen über Aktiengesellschaften und Kapitalmärkte und kann in der Wertschöpfung für Aktionäre bei Energiemetallprojekten auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz verweisen. Herr Steele war zuletzt President und CEO von Azarga Uranium Corp, einem an der TSX notierten Uranerschließungs- und Explorationsunternehmen. Unter der Leitung von Herrn Steele entwickelte sich Azarga Uranium durch Fusionen und Übernahmen sowie durch organisches Wachstum zu einem reifen Multi-Asset-Unternehmen. Im Februar 2022 schloss EnCore Energy Corp. die erfolgreiche Übernahme von Azarga Uranium für 200 Mio. kanadische Dollar ab.