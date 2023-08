Gießener Universitäts-Chirurgie hat einen neuen Direktor aus Heidelberg (FOTO)

Gießen (ots) - Krebs-Spezialist Prof. Dr. Martin A. Schneider leitet seit Juli

Prof. Schneider war zuletzt stellvertretender Ärztlicher Direktor der Klinik fürAllgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie und Sektionsleiter derOnkologischen Chirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg. Er deckt das gesamteSpektrum der komplexen Bauchchirurgie ab und ist ausgewiesener Experte in derKrebschirurgie von Bauchorganen wie Bauchspeicheldrüse, Leber, Speiseröhre,Magen und Darm sowie des Bauchfells."Ich freue darauf, mit meinem Team am Uniklinikum Gießen Bewährtes fortzusetzenund neue Akzente zu setzen", erklärt Prof. Schneider."Krebsoperationen könnenheute mit Hilfe von Schlüsselloch-Chirurgie und OP-Robotern präzise und schonenddurchgeführt werden und sind weniger belastend für unsere Patientinnen undPatienten", sagt Prof. Schneider. "Dadurch können exzellente Ergebnisse sowieeine raschere Genesung erzielt werden." Prof. Schneider plant, den Einsatz derminimal-invasiven Eingriffe am Uniklinikum Gießen auszuweiten.Partnerschaftliche Kooperationen in Mittelhessen / Mehr OrgantransplantationenWichtige Anliegen sind Prof. Schneider die partnerschaftliche Kooperation imgesamten Uniklinikum Gießen und Marburg sowie die Vernetzung mit denKrankenhäusern und mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten der RegionMittelhessen. Mit seinem etablierten Gießener Team und fünf erfahrenenÄrzt:innen, die mit ihm aus Heidelberg gekommen sind, ist er Ansprechpartner füralle Fragen der allgemeinchirurgischen und speziellen bauchchirurgischenKrankenversorgung. Ein weiteres wichtiges Ziel ist der Ausbau derOrgantransplantation am Standort Gießen. Derzeit werden im Uniklinikum GießenNieren und Lungen übertragen. "Wir wollen uns dafür einsetzen, dass mehrPatientinnen und Patienten diese lebenswichtigen Operationen erhalten und einneues Leben mit einem Spenderorgan beginnen können," so Prof. Schneider.Kliniknahe Grundlagenforschung für neue TherapienNeben der Krankenversorgung verfolgt der Lehrstuhlinhaber auch neue Ideen undKonzepte für Forschung und Lehre: "Mein Team und ich engagieren uns überwiegendin der kliniknahen Grundlagenforschung, damit ihre Ergebnisse schneller in die