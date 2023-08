Klinikum Frankfurt (Oder) erweitert medizinisches Versorgungangebot für Kinder und Jugendliche / Dr. med. Sigrid Lyding übernimmt die Leitung der neuen Sektion für Neuropädiatrie (FOTO)

Frankfurt (Oder) (ots) - Seit dem 1. August 2023 ist die Sektion fürNeuropädiatrie eine neue Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit Störungenoder Erkrankungen des Nervensystems. Damit baut das Klinikum Frankfurt (Oder)sein Leistungsspektrum um einen weiteren wichtigen Bereich aus. Die neue Sektionals Teil der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin wird die ambulante undstationäre Behandlung innovativ verbinden. Geleitet wird sie von Dr. SigridLyding.Die Neuropädiatrie befasst sich mit akuten und chronischen neurologischenStörungen im Kindes- und Jugendalter. Dazu gehören beispielsweiseEntwicklungsstörungen, Epilepsien, Entzündungen des Gehirns oder auch chronischeKopfschmerzen.Geschäftsführer Jan Jakobitz sieht in der neuen Sektion die Chance der Bildungeines Kompetenzzentrums Neuropädiatrie in der Region Ostbrandenburg. "Wir freuenuns, mit Frau Dr. Lyding eine in allen Bereichen und Behandlungsstrukturen derNeuropädiatrie erfahrene Ärztin gewonnen zu haben. Zusammen werden wir dieNeugestaltung dieses Bereiches innovativ und mit Blick auf die beste Entwicklungder Kinder und Jugendlichen aufbauen."Chefarzt PD Dr. med. Malte Cremer ergänzt: "Der Bedarf ist riesig, und wirdecken mit diesem neuen Versorgungsangebot eine echte Lücke in der RegionOstbrandenburg ab. Es wird unsere Klinik optimal ergänzen, die bereits mit denSpezialbereichen Gastroenterologie, Frühgeborenen- und Intensivmedizin,Kinderkardiologie und Psychosomatik breit aufgestellt ist."Dr. Sigrid Lyding verfügt über eine langjährige Leitungserfahrung als Chefärztinder Kinderklinik des Helios Klinikums Bad Saarow und ist mit der Region bestensvertraut. Nach dem Medizinstudium in Berlin erwarb sie die Facharztreife derKinder- und Jugendmedizin am Klinikum Benjamin Franklin, der Charité und derUniversitätskinderklinik Düsseldorf. Nach Erlangen des Schwerpunktes derFrühgeborenen-Intensivmedizin fokussierte sie sich auf die Neuropädiatrie. Alsneuropädiatrische Oberärztin konnte Dr. Lyding breitgefächerte Erfahrungen inverschiedenen Universitätskliniken und dem Kinderneurologischem Zentrum Bonnsammeln. Spezielle epileptologische und präepilepsiechirurgische Kenntnisseerwarb sie in der Klinik für Epileptologie der Universitätsklinik Bonn.Die neue Sektion Neuropädiatrie wird eine Verzahnung von ambulanter undstationärer Behandlung auf modernstem Niveau bieten. Einen wesentlichen Anteilwird dabei die Integration des im Stadtzentrum gelegenen SozialpädiatrischenZentrums (SPZ) des Klinikums Frankfurt (Oder) haben, das unter derfortbestehenden ärztlichen Leitung von Dipl.-Med. Peter Bernt in diesem Jahrsein 30-jähriges Bestehen feiert."Das Wesentliche ist es, für das Kind und seine Familie eine optimale Diagnostikund Behandlung zu erreichen. Das kann nur mit guter Vernetzung in der Region undin optimalen Strukturen eines leistungsfähigen Klinikums gelingen. Gerade fürKinder und Jugendliche mit chronischen neurologischen Erkrankungen, wie zumBeispiel Epilepsie oder infantiler Zerebralparese ist der Schulterschluss allerBehandlungsbereiche mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und derFamilie erfolgsbestimmend. Durch eine Ausrichtung an den tatsächlichenBedürfnissen und der Einbeziehung der Familien werden wir am Ende das besteBehandlungsergebnis für unsere jungen Patientinnen und Patienten erreichen",betont Dr. Lyding.Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG,ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einemüberregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellentausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hochspezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sindGefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen undVerletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikumarbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus derCharité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. http://www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Kommunikation und MarketingViola BockT. +49 0335 548 1260 | mailto:viola.bock@klinikumffo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/5573348OTS: RHÖN-KLINIKUM AGISIN: DE0007042301

