Adcore veröffentlicht Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 am 9. August 2023

TORONTO, ON / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO) (OTCQX:ADCOF) (FSE:ADQ) (TSX:ADCO), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform zur mühelosen und zugänglichen Nutzung des digitalen Marketings, gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2023 endete, nach Börsenschluss am Mittwoch, den 9. August 2023, veröffentlichen wird. Adcore wird am Donnerstag, den 10. August 2023, um 10:00 Uhr ET einen Webcast und eine Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des zweiten Quartals veranstalten.