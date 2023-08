DAX versucht sich zu stabilisieren

Auch wenn es heute Morgen etwas ruhiger an der Frankfurter Börse zugeht und zunächst vieles für eine Stabilisierung des Deutschen Aktienindex zum Ende einer verlustreichen Handelswoche spricht, die Nervosität auf dem Parkett bleibt hoch. Die Erinnerung an 2011 und die erste Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA, die dem DAX ein Minus von 25 Prozent in nur drei Wochen bescherte, wurde mit der Fitch-Entscheidung wieder wach. An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben, dieses Börsensprichwort könnte in den kommenden Tagen nach einer 40-Prozent-Rally Hochkonjunktur haben.

Am Nachmittag dürfte zunächst die zukünftige Geldpolitik und die Hoffnung auf eine Zinspause der Fed die Hauptrolle auf dem Parkett spielen. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA stehen an und erneut hat der private Bericht am Mittwoch die Erwartungen in Sachen neu geschaffener Stellen weit übertroffen. 324.000 statt 190.000 Jobs – das ist kein gutes Omen für die heute erwarteten 200.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Sollte die Zahl auch hier deutlich höher ausfallen, dürfte der angeschlagene Aktienmarkt vor dem Wochenende noch einmal Fahrt nach unten aufnehmen.

Nach unten ging es gestern nachbörslich auch mit der Aktie von Apple, nachdem der Konzern die Erwartungen an die iPhone-Verkäufe im dritten Geschäftsquartal verfehlt hat. Ganz anders läuft es bei Amazon, das Unternehmen verkauft weiter alles, was gebraucht oder auch nicht gebraucht wird und von Konsumzurückhaltung der Menschen ist nur wenig zu spüren. Grund für den größten Onlineversandhändler der Welt, die Prognosen für das laufende Quartal nach oben zu schrauben. Licht und Schatten also in der Berichtssaison, zum Zünglein an der Waage der weiteren Börsenentwicklung dürften deshalb die Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr werden.