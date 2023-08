Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Noah Rügamer und Aurelian Steiner sind die Gründer derRügamer & Steiner Consulting GmbH. Sie sind Marketingexperten für Online-Shopsund helfen ihren Kunden dabei, mehr Wachstum zu generieren - im Fokus liegt vorallem die Steigerung des Gewinns und der Marge. Im Folgenden verraten dieExperten drei Strategien, die es für Händler in den Krisenzeiten zu befolgengilt.Die Zeiten sind turbulent - auch für den Online-Handel. Während die Branche nochwenige Jahre zuvor ein überproportionales Wachstum verzeichnen konnte, sieht siesich seit einigen Monaten neuen Herausforderungen gegenüber. Wachstumszielekönnen nur von den wenigstens Shops tatsächlich umgesetzt werden. Rezession undLieferengpässe machen den Händlern schwer zu schaffen. Hinzu kommen bekannteProbleme, wie steigende Marketing-Preise und Probleme beim Pixel-Tracking seitiOS 14, die die Lage zusätzlich erschweren. Der Unmut über zurückgehendeNachfragen sowie Gewinn- und Verkaufsstagnation unter den Online-Händlern istgroß. "Umso wichtiger ist es nun, mit den richtigen Marketingstrategien für dieKunden sichtbar zu bleiben, Stagnation zu verhindern und auch in diesenschwierigen Zeiten Wachstum zu verzeichnen", sagen Noah Rügamer und AurelianSteiner von der Rügamer & Steiner Consulting GmbH."Die Krise wird sich sicher nicht in den nächsten Monaten in Luft auflösen,sondern uns mindestens noch für weitere ein bis zwei Jahre begleiten", sagen dieExperten. Umso wichtiger ist es jetzt für Online-Händler aktiv zu werden. Werjetzt seine Strategie an die neue Ausgangssituation anpasst, wird am Ende alsGewinner aus dem Ganzen hervorgehen. Die aktuelle Krise bietet enormes Potenzialfür nachhaltiges Wachstum. Im Folgenden erklären Noah Rügamer und AurelianSteiner, wie Online-Shopbetreiber die Krise für sich nutzen, Marktanteile fürsich gewinnen und als Sieger aus der Situation herausgehen können.Mit diesen drei Strategien können Online-Händler die Krise für sich nutzenVor allem in Krisenzeiten eröffnen sich viele Möglichkeiten, sich Marktanteilezu sichern und als Gewinner aus der Krise herauszugehen. Grund dafür ist, dassviele Konkurrenzunternehmen ihre Werbebudgets zurückfahren, aufgrund derLieferengpässe nicht mehr liefern können und in der Folge davon vielleicht sogarpleitegehen. Die Chancen, die sich daraus für andere Shop-Betreiber ergeben,liegen klar auf der Hand: die Kunden suchen sich neue Anbieter. Wer sich alsonun clever aufstellt und sich diese Faktoren zunutze macht, wird die Krise nicht