Apple – das große Fazit

5 Fragen an den Marktexperten Jürgen Molnar – Robomarkets - zu den Apple-Quartalszahlen

Jürgen Molnar: Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt und eine echte Cash-Maschine. Umso stärker stehen die Zahlen im Fokus. Apple hat die Erwartungen der Analysten übertroffen.

FR: Das klingt vielversprechend. Dennoch sehen wir, dass die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig sind. Was könnte hinter diesem Rückgang stecken?

Jürgen Molnar: Tatsächlich gibt es einige Faktoren, die zu diesem Rückgang beigetragen haben könnten. Insbesondere das Geschäft mit iPhones und iPads hat einen Rückgang verzeichnet, was auf eine Sättigung in einigen Märkten hindeuten könnte.

FR: Insbesondere das iPhone, Apples Flaggschiff-Produkt, scheint von diesem Trend betroffen zu sein. Der Umsatz ging um 2,4 Prozent zurück. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Jürgen Molnar: Der Rückgang im iPhone-Umsatz ist zwar bedauerlich, jedoch muss man bedenken, dass der Smartphone-Markt insgesamt rückläufig ist. Apple hat seinen Marktanteil gehalten, was angesichts dieser Herausforderungen positiv zu bewerten ist. Die Aktie hat in diesem Jahr rund 40 Prozent in Euro zulegen können. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen.

FR: Das Dienstleistungsgeschäft von Apple, zu dem auch die App Stores und Apple Music gehören, hat hingegen einen Rekordwert erreicht.

Jürgen Molnar: Genau, von vielen übersehen ist das Dienstleistungsgeschäft der heimliche Star in Apples Quartalszahlen. Es zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, alternative Einnahmequellen zu erschließen und seine Kundenbasis zu binden. Dieses Segment könnte in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen, insbesondere wenn andere Produktbereiche rückläufig sind.

FR: Wie siehst Du die Aktie in den kommenden Monaten:

Jürgen Molnar: Die Quartalszahlen von Apple sind gemischt. Apple ist extrem gut gelaufen. Eine Korrektur um zehn oder je nach Marktumfeld um fünfzehn Prozent wäre keine Überraschung. US-Techs werden von unseren Kunden in diesem Jahr stark nachgefragt. Ansonsten spielen unsere Kunden das Comeback des Bitcoins auf mittlerweile über 30.000 Dollar. Auch klassische Forex-Märkte sind beliebt. Währungspaare wie Euro / USD handeln unsere Kunden mit den engsten Spreads bereits ab 0 Pips.

FR: Vielen Dank, Jürgen, für Deine wertvollen Einblicke in die Apple-Quartalszahlen.