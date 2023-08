Deutschland und die Europäische Union wollen die Bande mit den südamerikanischen Ländern stärken. Hier wie in anderen Teilen der Welt konkurrieren Unternehmen aus Europa um Rohstoffe mit der Konkurrenz aus den USA und China. Im Fokus stehen dabei vor allem sogenannte Batteriemetalle wie Kupfer und vor allem Lithium. Chile spielt dabei eine Schlüsselrolle, denn der Andenstaat ist der größte Kupferproduzent der Welt. Zudem befindet sich in der Grenzregion zwischen Chile, Bolivien und Argentinien das „Lithium-Triangle“, wo sich die weltgrößten Reserven an Lithium befinden.

Noch ist zwar Australien der größte Lithium-Produzent, doch Chile holt mächtig auf. Mit SQ hat das Land zudem einen nationalen Champion, der nach Albemarle der zweitgrößte Produzent von Lithium ist. Insbesondere für die europäische Auto- und Batterieindustrie ist der Rohstoff lebenswichtig. Denn die Elektrifizierung des Straßenverkehrs schreitet auch in Europa und weltweit mit großen Schritten voran. Die IEA prognostiziert 14 Mio. verkaufte Elektroautos in diesem Jahr weltweit, was ein Plus von 35 Prozent gegenüber Vorjahr entspricht. Sollte das Ziel erreicht werden, läge der Marktanteil von Elektroautos an den gesamten Neuzulassungen an Pkw bei stolzen 18 Prozent und damit noch einmal deutlich über dem Vorjahreswert von.

Dem Markt wird für das gesamte Jahrzehnt an Angebotsdefizit an Lithium vorausgesagt; doch ohne Lithium gibt es auch keine Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos.

Europa hat aufgrund der wenigen Lithium-Vorkommen und der kaum vorhandenen Verarbeitungskapazitäten gegenüber China und den USA. Daher strebt Brüssel eine enge Partnerschaft mit den vier Mercosur-Staaten Argentinien, Uruguay, Brasilien und Paraguay sowie Chile an. So will Europa nicht nur den Nachschub sichern, sondern auch für eine saubere Lieferkette sorgen. Schon heute bezieht beispielsweise Chile seine Energie aus sauberen Quellen wie Wind, Solar und Wasserkraft.