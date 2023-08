High Tide reicht endgültigen Basisprospekt als Ersatz für den abgelaufenen Basisprospekt ein

CALGARY, AB, 4. August 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Ersatz für seinen bisherigen, am 22. Mai 2023 abgelaufenen Basisprospekt einen endgültigen Basisprospekt in Kurzform (der „Prospekt“) eingereicht hat, um sich die Flexibilität zu verschaffen, von Finanzierungmöglichkeiten und attraktive Marktbedingungen zu profitieren, falls und wenn dies während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer des Prospekts notwendig sein sollte (der „Gültigkeitszeitraum“).