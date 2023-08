Kaufen oder mieten? Die Amadeus Group gibt Tipps

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Limburg (ots) - Die Entscheidung zwischen dem Kauf oder der Miete einer Wohnungstellt viele Menschen vor eine Herausforderung. Vor allem in Zeiten sichwandelnder Immobilienmärkte und steigender Preise kommt es auf fundierteEntscheidungen an. Die AMADEUS Group stellt die Vorzüge von Miet- undEigentumswohnungen gegenüber und beleuchtet entscheidende Faktoren, die bei derWahl eine wichtige Rolle spielen.Kaufen oder mieten? Diese Frage stellt sich vielen, wenn es um den nächstenSchritt in der Lebensplanung geht. Die Entscheidung zwischen einer Mietwohnungoder Wohneigentum fällt zurzeit jedoch besonders schwer. Die Inflation und damitverbundene Preissteigerungen in praktisch allen Lebensbereichen sorgen fürUnsicherheit. Verbraucher sehen sich in diesem Jahr insbesondere mit hohenNachforderungszahlungen bei Strom und Heizung, insgesamt höheren Energie- undMietkosten sowie gestiegenen Bauzinsen bei der Finanzierung von Wohneigentumkonfrontiert. Auf der anderen Seite spielt die Wohnsituation eine nicht zuunterschätzende Rolle für die eigene Lebensqualität. "Ob das Wohnen zur Mieteoder der Immobilienkauf infrage kommt, hängt dabei von verschiedenen Faktorenab, wobei grundsätzlich beide Optionen jeweils mit Vorteilen verbunden sind",erklärt Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group. Das familiengeführteUnternehmen ist seit über 30 Jahren in der Wohnungsbaubranche tätig und kenntbeide Wohnungsoptionen aus erster Hand. Es ist der richtige Ansprechpartner,wenn es um den Erwerb einer Eigentumswohnung oder die Suche nach einerMietwohnung geht und weiß, worauf zu achten ist.Vorteile von Mietwohnungen und Wohneigentum im VergleichEine Mietwohnung punktet in erster Linie mit einem hohen Maß an Flexibilität,insbesondere für Menschen, die beruflich mobil sind oder sich noch nicht aufeinen langfristigen Wohnort festlegen möchten. Das kann vor allem dann relevantsein, wenn erwartbar ist, dass sich die persönlichen oder beruflichen Umständeändern. Mieter sind an keine Immobilie gebunden und haben die Freiheit, schnellden Wohnort zu wechseln. Des Weiteren sind sie nicht für Reparaturen undInstandhaltungsarbeiten verantwortlich. Diese Aufgaben obliegen dem Vermieter,was die finanzielle Belastung reduziert. Insgesamt ist auch der finanzielleAufwand für eine Mietwohnung oft geringer, da Kosten für die Grunderwerbssteuer,Notargebühren und der Eigenkapitalanteil entfallen, die beim Immobilienkauferforderlich sind. Allerdings unterschieden sich die Mieten teils stark. Inbesonders dicht besiedelten Regionen, wo sich die Wohnungssuche schwieriggestaltet, ist auch der Mietspiegel sehr hoch. Das betrifft insbesondere