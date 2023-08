Mehr Elektroautos - Stromer 'auf der Schwelle zum Massenmarkt'

(Angaben zu CO2-Emissionen präzisiert)



FLENSBURG (dpa-AFX) - Jeder fünfte verkaufte Neuwagen in Deutschland hat im vergangenen Monat einen batterie-elektrischen Antrieb gehabt. Mit knapp 48 700 reinen Elektroautos (BEV) kamen davon im Juli rund 60 Prozent mehr Fahrzeuge neu auf die Straße als noch im gleichen Monat des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg am Freitag mitteilte. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen betrug demnach 20 Prozent. "Die Wachstumsdynamik bei Elektroautos nimmt nach dem schwachen Jahresbeginn weiter zu", teilte Constantin Gall, Managing Partner beim Beratungsunternehmen EY, mit.

Die Stromer stünden demnach inzwischen auf der Schwelle zum Massenmarkt, heißt es in einer Untersuchung der Unternehmensberatung PwC Strategy&. Damit "herrschen nun auch im Elektrosegment normale Marktbedingungen mit allem, was dazu gehört", sagte PwC-Branchenexperte Felix Kuhnert. "Die Early-Adopter und Überzeugungskäufer haben sich eingedeckt. Nun greifen die Mainstreamkäufer zu, die jedoch härtere Kriterien hinsichtlich Produkt und Preis anlegen."