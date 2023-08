Fazit: Gegen den Willen der First Nations in Kanada geht bei Exploration nichts mehr. Manche Unternehmen betrachten die Einbeziehung der lokalen Stämme als lästige Pflicht, andere – wie Storm Exploration – sucht dagegen von Beginn an die Zustimmung und die Unterstützung der First Nations. Im konkreten Fall werden die Naicatchewenin sogar zu Aktionären der Firma. Storm gehört hier noch zu den wenigen Vorreitern, aber es spricht viel dafür dass dieses Verfahren Schule machen wird.

Bereits im frühen Stadium von Explorationsprojekten wird die Rolle der First Nations in Kanada immer wichtiger. Unternehmen, die die lokalen Stämme früh mit ins Boot holen, dürfen in der weiteren Entwicklung auf schnellere Genehmigungsverfahren hoffen. Bewusst hat es sich Storm Exploration Inc. ( TSX.V: STRM); FRA: L84 ) daher zum Prinzip gemacht, die lokalen First Nations bei all seinen Projekten von Beginn an miteinzubeziehen.

Storm Exploration Inc. setzt auf enge Zusammenarbeit mit lokalen First Nations in Kanada, um Explorationsprojekte zu beschleunigen.

