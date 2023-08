Salzgitter holt Bosch-Managerin Potrafki als Finanzchefin ab 2024

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter hat die Nachfolge für seinen im kommenden Jahr in den Ruhestand tretenden Finanzvorstand Burkhard Becker geregelt. Der Aufsichtsrat bestellte die Bosch-Managerin Birgit Potrafki zum 1. Februar 2024 in den Vorstand, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Rolle als Finanzchefin soll sie am 1. April übernehmen. Der nahtlose Übergang werde durch die parallele Dienstzeit gesichert, hieß es./nas/mis

