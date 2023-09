Mehr anzeigen

Die SOLIT Premium wendet sich an Investoren, die gehobene Ansprüche an diskrete und persönliche Beratung rund um das Thema Vermögensschutz mit physischen Edelmetallen haben. Das durch die LBMA im internationalen Edelmetallhandel geschulte Team der SOLIT Premium bringt ein breites Erfahrungsspektrum in der Betreuung anspruchsvoller Kundengruppen mit. Zu diesen zählen unter anderem Privatkunden, Einzelunternehmer bzw. Firmenkunden, bis hin zu Family Offices und institutionellen Anlegern. Die Expertise des Beratungsteams umfasst den internationalen Gold- und Silberhandel in Verbindung mit Eigentumsrechten und Lagerlösungen. Damit vereint die SOLIT Premium Beratungs- und Lösungsportfolio für zeitgemäßen Vermögensschutz. Die Ausbildungsbiografien des SOLIT Premium-Teams vereinen u.a. Erfahrungen in den Bereichen Wealth Management im Bankensektor, Key Account Management im institutionellen Sektor, vertriebliches Marketing sowie Finanzierungsmanagement im Immobiliensektor.