Vilua Healthcare GmbH geht als Significo Health GmbH in die Zukunft

Das Rebranding des Unternehmens folgt auf die strategische Mehrheitsbeteiligung der Unternehmer Rick McCartney und Chris Koha und eine erfolgreiche Finanzierungsrunde der Serie A über 12 Millionen US-Dollar. Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von sicheren Software-Services für führende Organisationen im Gesundheitswesen in Deutschland ist Significo bereit, einen bedeutenden Einfluss auf die globale Health-Tech-Landschaft zu nehmen.

„Die Ankündigung dieses strategischen Rebrandings ist ein aufregender Moment für uns", sagt Rick McCartney, CEO. „Wir sind nicht nur besser gerüstet, um unsere bestehenden Kunden unter dem Significo-Banner zu betreuen, sondern unser verstärktes Team ermöglicht es uns, den Nutzern auf der ganzen Welt ein sehr individuelles und wirkungsvolles digitales Gesundheitserlebnis zu bieten."

Die Roadmap des Unternehmens umreißt kühne Strategien, die darauf ausgerichtet sind, das Wachstum voranzutreiben und Innovationen in der Branche voranzutreiben. Dazu gehört eine Erweiterung der Produktpalette, um ein breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen abzudecken, und das Ziel, bestehenden Kunden durch Stärkung des Angebots und der Kundenbetreuung kontinuierlich einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

Significo ist bestrebt, ein Team von Technologen aufzubauen, die daran glauben, dass ihr Handwerk den Menschen in den Mittelpunkt des Gesundheitswesens rücken wird; das Unternehmen erweitert seine Bank mit hochqualifizierten Mitarbeitern, um seine operative Bandbreite zu stärken. Dies wird Significo in eine starke Position für nachhaltiges Wachstum und Erfolg in der Zukunft bringen.

Informationen zu Significo:

Significo stellt sich eine Welt vor, in der die Gesundheitstechnologie einen Wandel im Leben der Menschen herbeiführt und die Branche revolutioniert, indem sie das menschliche Erlebnis in den Vordergrund stellt. Als internationales Unternehmen mit Niederlassungen in Austin, TX (USA), Berlin, Deutschland und Spanien entwickelt Significo digitale Produkte und Technologien, die auf elegante Weise komplexe gesundheitliche Herausforderungen lösen und nachhaltige Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Einzelnen haben. Mit seinem unerschütterlichen Engagement für die Entwicklung sinnvoller Lösungen gestaltet Significo die digitale Gesundheitslandschaft neu und inspiriert positive Veränderungen im Leben seiner Nutzer. Bei Significo kommen Gesundheit und Menschlichkeit zusammen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.significo.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2169399/Significo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vilua-healthcare-gmbh-geht-als-significo-health-gmbh-in-die-zukunft-301893567.html