Earnings-Kater bei Infineon und Qualcomm: Chip-Konzerne in der Krise?

Zu den Hauptkunden des Unternehmens zählt der Automobilbranche. Und gerade in diesem Sektor habe die Marge trotz des sequenziellen Anstiegs der Automobilverkäufe nachgegeben, kritisierte Analyst Sandeep Deshpande von JP Morgan. Die Aktie werde ihm zufolge eine Flauteperiode erleben, bis Infineon im November seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023/2024 veröffentlicht. Er belässt das Kursziel bei 38,50 Euro und die Einstufung auf Neutral.

Johannes Schaller von der Deutschen Bank ist optimistischer: Er bewertet die Kennzahlen als solide, auch wenn das laufende Quartal hinter den Erwartungen geblieben sei. Sein Kursziel liegt bei 47 Euro und der Einstufung als Buy. Damit liegt er im Trend der Analysten: Das mittlere Kursziel liegt laut Marketscreener bei 47,44 Euro, die meisten Analysten empfehlen den Titel zum Kauf.

Auch Qualcomm enttäuscht

Zweiter Aufreger diese Woche war Qualcomm. Der Umsatz des US-Halbleiterunternehmens fiel im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23 Prozent auf 8,45 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn sackte sogar um 52 Prozent auf 1,802 Milliarden US-Dollar ab. Qualcomm habe der Abschwung der Smartphone-Industrie belastet, berichtet Bloomberg.

Insbesondere in China, wo Qualcomm mehr als 60 Prozent seines Umsatzes macht, sei die Nachfrage nicht auf das prognostizierte Niveau zurückgekehrt. In Folge seien die Aufträge des Unternehmens zurückgegangen und die Lagerbestände hätten sich erhöht. Zusätzlich enttäuschte die Umsatzprognose für das kommende Quartal. Qualcomm stellte eine Spanne zwischen 8,1 und 8,9 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, während Analysten im Schnitt mit 8,79 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Die Aktie reagierte prompt und verlor am Donnerstag zeitweise 11 Prozent, berichtet Bloomberg. Das war der größte Tagesverlust seit 2020. Bis Börsenschluss erholte sich der Kurs allerdings noch etwas und schloss 8,18 Prozent im Minus. Analysten empfehlen den Titel dennoch mehrheitlich zum Kauf. Laut Marketscreener liegt das mittlere Kursziel mit 138,04 US-Dollar rund 16 Prozent über dem aktuellen Kurs von 118,70 US-Dollar.

Autorin: sesch für die wallstreetONLINE Zentralredaktion