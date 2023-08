Union Pacific – Optimismus nach Führungswechsel! Neue Weichen auf Kursgewinne gestellt?

Wichtiger für den Aktienkurs als die Quartalszahlen zum 1. Quartal 2023 war die Veröffentlichung eines Reports des aktivistischen Investors Soroban Capital Group. Der Hedgefonds adressierte darin unverblümt eine lange Liste von Versäumnissen und Defiziten an das Top-Management, die sich in den vergangenen Jahren unter dem CEO Lance Fritz angehäuft hatten. Soroban Capital ist vor allem in der nordamerikanischen Eisenbahnbranche kein unbekannter Hedgefonds, wie die Beteiligungen an den Eisenbahngesellschaften CSX und ehemals Norfolk Southern (NSC) belegen. Zum Anfang des Jahres waren mehr als 30 Prozent des verwalteten Vermögens des Hedgefonds in Union Pacific und CSX investiert.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer