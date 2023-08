Global Cloud Threat Report 2023 von Sysdig - Blitzschnelle Cloud-Attacken Angreifern reichen 10 Minuten

San Francisco (ots) - Global Cloud Threat Report 2023 von Sysdig - Blitzschnelle

Cloud-Attacken: Angreifern reichen bereits 10 Minuten



Der 2023 Global Cloud Threat Report schlüsselt auf, welche Gefahren in

Software-Lieferketten lauern und wie Automatisierung in der Cloud zur Waffe

wurde



Laut dem neuesten Bericht von Sysdig (http://www.sysdig.com/) , dem führenden

Anbieter von Cloud-Security auf Basis von Runtime Insights, beträgt die

durchschnittliche Zeit von der Aufklärung bis zum Abschluss eines Angriffs nur

noch 10 Minuten. Unter Verwendung weltweiter Honeynets für den Global Cloud

Threat Report 2023 (https://sysdig.com/content/c/pf-2023-global-cloud-threat-rep

ort?x=u_WFRi&xs=524303#page=1) hat das Sysdig Threat Research Team alarmierende

Erkenntnisse erzielt: Angriffe in der Cloud geschehen so schnell, dass lediglich

Minuten die Grenze zwischen Entdeckung und potenziell schweren Schäden

bestimmen. Cloud-Angreifer machen sich die Vorteile zunutze, die Unternehmen in

die Cloud locken. Während Verteidiger den gesamten Software-Lebenszyklus

schützen müssen, müssen Angreifer nur ein einziges Mal richtig liegen.

Unglücklicherweise macht es die Automatisierung ihnen sogar noch leichter.