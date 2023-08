WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Förderbeträge nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - kurz Bafög - sind im vergangenen Jahr im Durchschnitt leicht gestiegen. 2022 wurden 630 000 Personen so unterstützt - 7000 beziehungsweise ein Prozent mehr als im Vorjahr. Laut Statistischem Bundesamt erhielten sie durchschnittlich 592 Euro pro Monat. "Damit lag der durchschnittliche Förderbetrag 30 Euro oder 5,1 Prozent höher als im Vorjahr", teilte das Amt am Freitag in Wiesbaden mit. Die Ausgaben für Bafög-Leistungen lagen insgesamt bei drei Milliarden Euro.

78 Prozent der Geförderten waren Studierende, der Rest Schülerinnen und Schüler. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der geförderten Studierenden um knapp fünf Prozent, während die der Schülerinnen und Schüler um etwa neun Prozent sank.