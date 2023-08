CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.08.2023

Kursziel: 148,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse



Preview: Solide Entwicklung in Q2 - Fortschritte in der Vorbereitung auf das entscheidende Weihnachtsgeschäft



CEWE wird am 11. August Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres vorlegen, bei denen wir sowohl im Umsatz als auch auf Ergebnisebene von einer Steigerung ggü. dem H1/22 ausgehen. Zudem sehen wir erste Anzeichen für ein starkes 2. Halbjahr.



Wesentliche Finanzkennzahlen über Vorjahr - Wachstumstrend ungebrochen: Nachdem CEWE stark in das Jahr gestartet ist (+13,5% yoy), dürfte auch in Q2 eine Steigerung der Erlöse ggü. dem Vorjahresquartal zu Buche stehen (MONe: 141,7 Mio. Euro; +7,3% yoy). Wie in den vergangenen Jahren macht sich die Top Line-Delle des Q2 auf Ergebnisebene deutlich sichtbar und resultiert in einem negativen EBIT (MONe: -4,0 Mio. Euro vs. Q2/22: -4,3 Mio. Euro vs. Q2/21: -6,4 Mio. Euro). Für uns erheblich bedeutsamer sind jedoch Indikatoren, die Einfluss auf den H2-Verlauf nehmen und im Folgenden erläutert werden.



Bilderbestand durch gestiegenes Reiseverhalten auf hohem Niveau - interne Vorbereitung für das Q4 auf Hochtouren: Laut der aktuellen ADAC-Studie zum Reiseverhalten gaben mehr als ein Drittel der Befragten an, dass sich das Urlaubsbedürfnis im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich erhöht hat. Zudem sehen sich lediglich 24% der Studienteilnehmer in der Situation, sich beim Reisebudget limitieren zu müssen. Mehr als die Hälfte erwarten keine Veränderungen und wiederum ein Viertel rechnet sogar mit höheren zur Verfügung stehenden Reisebudgets. Entsprechend dürfte sich auch der Bilderbestand in diesem Jahr weiter aufbauen, sodass im entscheidenden Q4 wiederholt hohe Verkaufszahlen bei den CEWE-Fotobüchern und weiteren Produkten geschrieben werden sollten. Zu Letzteren präsentierte die Gruppe kürzlich auf LinkedIn einige Innovationen, darunter auch die u.E. zeitgemäßen und hochwertig anmutenden Streetmap Poster (Produktbeispiel). Darüber hinaus schreitet das Unternehmen nach eigenen Aussagen bei der Prozessoptimierung in der Fertigung in Oldenburg gut voran. Hier sollte die (teil-)automatisierte Auftragssortierung pünktlich zum Start des volumenstarken Q4 einsatzbereit sein. Dadurch kann ein weiterer Produktionsengpass in Auslastungsspitzen eliminiert werden, wodurch weitere Kapazitäten im vierten Quartal freigesetzt werden.



Kurskorrektur im Zuge des eingeleiteten Aktienrückkaufprogramms: Am 26. Juni hat die Gruppe das derzeit laufende Aktienrückkaufprogramm angekündigt und seither bereits fünf Zwischenmeldungen veröffentlicht. Das kumulierte Volumen beläuft sich demnach auf 19.100 Aktien zu einem Gesamtbetrag von 1,7 Mio. Euro, bzw. einem daraus resultierenden Durchschnittskurs von 90,28 Euro. Die Aktie reagierte entsprechend und legte von rd. 86 Euro (Schlusskurs am Tag der Bekanntgabe) auf knapp 93 Euro (gestriger Schlusskurs) zu.



Fazit: Neben der operativ starken Entwicklung gab CEWE die Verlängerung aller auslaufenden Vorstandsverträge bekannt, was u.E. verdeutlicht, dass etwaige Hürden in der Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Stiftungskuratorium endgültig behoben worden sind. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel.







Die CEWE Stiftung Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 93,40EUR gehandelt.



