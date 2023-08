Das Hauptstadion ist das Phoenix Mountain Sports Park Complex Stadium, das 18.000 Sitzplätze bietet. Es wird berichtet, dass Unilumin den Veranstaltungsort mit insgesamt mehr als 900 Quadratmetern Kinetic Halo Bildschirmen, Centerhung Bildschirmen sowie integrierten Metasight-Lösungen ausgestattet hat, um eine bessere Wettkampf- und Zuschaueratmosphäre zu schaffen.Die Zuschauer können sich über hochauflösende LED-Anzeigen in Echtzeit über die Ergebnisse und Highlights informieren.

Darüber hinaus lieferte Unilumin auch professionelle LED-Anzeigen, Beleuchtungsprodukte und integrierte Lösungen für das Natatorium der Universität Chengdu, die Sporthalle, den Qingshan-Sportplatz, die Trainingshalle für Kunstturnen und andere Veranstaltungsorte, um das Seherlebnis der Zuschauer zu gewährleisten.

Außerhalb des Veranstaltungsortes stellte Unilumin 420 Quadratmeter HD-LED-Bildschirme und Live-Übertragungssysteme für die Chengdu Panda Base und den Tianfu International Airport zur Verfügung, die wunderbare Wiederholungen und Echtzeitübertragungen der Veranstaltung ermöglichen und den Charme des Sports genießen.

Chengdu lässt Träume wahr werden. In den umliegenden unterstützenden Veranstaltungsorten wie der Tianfu New District National Congress Branch stellte Unilumin insgesamt 983 Quadratmeter Displays zur Verfügung, die das Ereignis täglich überwachen und den Erfolg der 31. Sommer Universiade garantieren können.

Als das führende Unternehmen in der LED-Industrie, hat Unilumin eine komplette LED-Anzeige, LED-Beleuchtung Produktlinie im Bereich des Sports. Kombiniert mit dem Video-Live-System, dem Zeitmesssystem, der Video-Zeitlupen -Wiedergabe und anderen technischen Mitteln, können die integrierten Lösungen von Unilumin bei Fußball, Baseball, Cricket und anderen Veranstaltungen eingesetzt werden.

Von den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi über die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland bis hin zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar und der 31. Sommer Universiade konzentriert sich Unilumin kontinuierlich auf die LED-Technologie und bietet professionellen Service für die Top-Events der Welt, um den Zuschauern weltweit ein noch schöneres visuelles Erlebnis zu bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2169565/Chengdu_Tianfu_International_Airport.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2169566/The_Phoenix_Mountain_Sports_Park_Complex_Stadium.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2169567/Shooting_archery_sports_school.jpg

