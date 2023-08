Als ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen und Lösungen für nachhaltige Entwicklung exportiert XCMG nun in 191 Länder und Regionen, was einem Marktanteilszuwachs von 2,42 Prozent entspricht. Der Erfolg von XCMG setzt sich auch im Jahr 2023 fort: Im ersten Quartal wurde ein Umsatz von 23,9 Mrd. Yuan erzielt, wovon mehr als 10,6 Mrd. Yuan auf das Ausland entfielen, was einen Rekord in der Geschichte für ein einziges Quartal darstellt und 45 % der Betriebseinnahmen ausmacht.

XUZHOU, China, 4. August 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425) rangiert auf der von Fortune China am 25. Juli in Peking veröffentlichten Fortune China 500-Liste 2023 auf dem 212. Platz, der höchsten Einstufung unter allen chinesischen Baumaschinenunternehmen, mit einem Gesamtumsatz von 13.946,8 Mio. USD und einem Gewinn von 640,3 Mio. USD im Geschäftsjahr 2022.

XCMG setzt in einer Zeit des wirtschaftlichen Abschwungs, der sich auf die Branche auswirkt, auf technologische Innovation und Internationalisierung, um widerstandsfähig zu wachsen. Im Jahr 2022 investierte XCMG 5,75 Mrd. Yuan in Forschung und Entwicklung, was einem Anstieg von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ende 2022 verfügte XCMG über 9.742 rechtlich lizenzierte Patente, darunter 2.458 Innovationspatente und 183 Auslandspatente.

Die Baumaschinenindustrie befindet sich an einem Wendepunkt des intelligenten und nachhaltigen Wandels und ihrer Transformation. Laut Counterpoint wird im Jahr 2022 jede dritte verkaufte Baumaschine über integrierte Konnektivität verfügen. Es wird erwartet, dass der Marktsektor in den nächsten acht Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 11 Prozent verzeichnen wird. XCMG gehörte zu den fünf größten Akteuren, die zusammen 60 Prozent der vernetzten Baumaschinenlieferungen im Jahr 2022 für sich verbuchen konnten.

XCMG fördert die neue Industrialisierung als Grundlage der digitalen Transformation und konzentriert sich auf den Aufbau digitaler und intelligenter Infrastrukturen für die Produktentwicklung sowie Dienstleistungen.

Auf dem 2. Hurun China Metaverse Summit, der am 20. Juli in Guangzhou stattfand, wurde XCMG aufgrund seines Potenzials im Bereich Metaverse als eines der 200 Top-Unternehmen auf der Liste der „Hurun China Metaverse Companies with the Greatest Potential 2023" aufgeführt.

„XCMG hat sich zum Ziel gesetzt, fortschrittliche, nachhaltige Lösungen für unsere weltweiten Kunden bereitzustellen. Dabei nutzen wir unsere führenden Vorteile aus innovativer Technologieforschung und -entwicklung, einer umfassenden Lieferkette und einem globalen Betriebsnetzwerk sowie intelligenten Fertigungskapazitäten, um für unsere weltweiten Kunden einen größeren Wert zu schaffen", sagte Yang Dongsheng, CEO und Chairman von XCMG.

