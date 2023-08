FRANKFURT (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarktbericht hat dem Dax am Freitag keine Entlastung gebracht. Der deutsche Leitindex verlor zuletzt 0,62 Prozent auf 15 794,72 Punkte. Der neue Monat August verläuft damit weiter sehr schwach. Auf Wochensicht deutet sich für den Dax aktuell ein Minus von mehr als vier Prozent an.

Ob die US-Notenbank Fed im September eine Zinspause einlegen wird, bleibt also die weiter spannende Frage. Anleger hatten zuletzt genau darauf gesetzt, der Dax war auch aus diesem Grund am Montag bis auf ein Rekordhoch von 16 528 Punkten geklettert. Nun aber ist die Luft erst einmal raus.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagnachmittag um 0,27 Prozent auf 27 859,33 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent zu.

Im Dax rutschen Commerzbank nach Quartalszahlen um 2,3 Prozent ab. Vor allem die wenig präzisen Aussagen zu Aktienrückkäufen kamen nicht gut an am Markt. Die Titel des Immobilienkonzerns Vonovia verloren 3,5 Prozent nach Halbjahreszahlen.

Etwas nach unten angepasste Margen-Prognosen verstimmten die Anleger von Carl Zeiss Meditec , die Anteile des Medizintechnikers sanken im MDax um 3,1 Prozent. Für die Aktien des Spezialchemiekonzerns Lanxess ging es nach Quartalszahlen um 3,7 Prozent bergab. Der Konzern sieht noch keine Anzeichen einer Belebung der eingebrochenen Nachfrage.

Der Euro notierte nach den US-Jobdaten bei 1,0993 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0932 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,60 Prozent am Vortag auf 2,63 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,12 Prozent auf 124,18 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,42 Prozent auf 131,20 Punkte./ajx/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---