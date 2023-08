NEW YORK (dpa-AFX) - Nur wenig beeinflusst von den aktuellen US-Arbeitsmarktdaten dürfte die Wall Street am Freitag mit moderaten Gewinnen eröffnen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher bei 35 274 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund einem halben Prozent an. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird am Freitag 0,4 Prozent im Plus erwartet.

Die US-Wirtschaft schuf im Juli etwas weniger Arbeitsplätze als erwartet. Die Arbeitslosigkeit sank überraschend und deutet weiter auf eine robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt hin. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich im Monatsvergleich um 0,4 Prozent und damit etwas mehr als prognostiziert. Die Abkühlung lasse weiter auf sich warten, konstatierte Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg: "Daher gehen vom Arbeitsmarkt gewisse Inflationsgefahren aus, sodass es die Währungshüter wohl weiterhin vermeiden werden, das Ende des Zinserhöhungszyklus auszurufen."