Nachdem Ansys bei 413,89 US-Dollar Ende 2021 seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, ging die Aktie in einen regelrechten Sturzflug über und gab bis Mitte Oktober letzten Jahres auf 194,23 US-Dollar nach. Die Entwicklung bis in den Februar dieses Jahres hinein gestaltete sich dabei in Form einer inversen SKS-Formation, die auch wenig später erfolgreich aufgelöst werden konnte. Hierbei konnte Ansys an 351,23 US-Dollar zulegen. Doch in den letzten Tagen kamen sehr hoher Verkaufsdruck auf, womit der Wert erneut den Bereich der Nackenlinie angesteuert. Dieser Bereich muss jedoch zwangsweise verteidigt werden, damit das zuvor etablierte Kaufsignal noch eine Chance bekommt.

Empfindliche Verluste