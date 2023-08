Tongwei Group erstmals in der Fortune Global 500-Liste vertreten

CHENGDU, China, 4. August 2023 /PRNewswire/ -- Am 2. August wurde offiziell die Fortune Global 500 -Liste für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die Tongwei Group ist erstmals auf der Liste mit einem Umsatz von 2148,82 Milliarden CNY und rangierte somit auf Platz 476. Das Unternehmen ist somit das erste Fotovoltaik-Unternehmen der Welt, das in die Fortune Global 500 aufgenommen wurde. Gleichzeitig belegte die Tongwei Group auf der Liste Return on Equity (ROE) mit einer Nettovermögensrendite von 42,9 % Platz 34. Sie sind somit das einzige chinesische Unternehmen auf dem Festland unter den Top 50 Unternehmen mit dem höchsten ROE. Die Aufnahme der Tongwei Group in die Fortune Global 500 markiert ihren formellen Eintritt in den „Club" der globalen Riesenunternehmen und signalisiert das klare Bekenntnis zu einer umfassenden Internationalisierung.

In den letzten 41 Jahren hat die Tongwei Group eine stetige Entwicklung durchlaufen. Als weltweit führendes Unternehmen für hochreines Polysilizium (high-purity polysilicon) und Solarzellen hält die Tongwei Group derzeit den größten globalen Marktanteil bei der Herstellung und dem Verkauf von hochreinem Polysilizium. Ihre Solarzellen stehen seit sechs Jahren in Folge weltweit an der Spitze. Im Jahr 2022 expandierte Tongwei den Modulsektor und die Modullieferungen kamen weltweit unter die Top Ten. Die Fotovoltaik-Produkte des Unternehmens werden in mehr als 40 Länder und Regionen weltweit exportiert. Tongwei war auch Vorreiter bei der Entwicklung des Modells „Fishery-PV Integration" mit 52 „Fischereisolarintegrationsprojekten" („Fishery-PV Integration" bases) und erreichte eine kumulative netzgekoppelte Kapazität von 3,4 GW. Der hochwertige und saubere Strom aus Fotovoltaik kommt zahllosen Haushalten zugute.

Von ihrer Gründung in China bis hin zu ihrer globalen Expansion, von der Vertiefung der chinesischen Produktion bis hin zur Führung in chinesischer Innovation wird die Tongwei Group als ein Unternehmen der Fortune Global 500 Chancen ergreifen. Sie wird jede technologische Innovation und jedes Qualitätsprodukt nutzen, um einen Beitrag zur weltweiten Bewältigung des Klimawandels zu leisten, die Transformation hin zu grüner Energie zu fördern und die Ziele der CO₂-Neutralität zu erreichen Dies wird Lösungen aus China bereitstellen und die Stärke der Tongwei Group weiter steigern.

