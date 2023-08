Piramal Pharma Limited annuncia i risultati consolidati per il Q1 2024

Mumbai, India (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA |

IBMBSE: 543635), ha annunciato oggi i suoi risultati consolidati per il primo

trimestre Q1 (terminato il 30 giugno 2023).



Dati finanziari consolidati





Seite 2 ► Seite 1 von 4

(In INR)Informazioni Q1 Q1 Crescita YoY Q4 Crescita QoQdettagliateFY24 FY23 FY23Proventi da attività 1.749 1.482 18 % 2.164 -19 %operativeCDMO 898 770 17 % 1.285 -30 %Complex Hospital 617 508 22 % 702 -12 %Generic (CHG)India Consumer 239 211 13 % 206 16 %Healthcare (ICH)EBITDA 171 89# 92 % 376 -55 %Margine EBITDA 10 % 6 % 17 %PAT -99 -109 N/D 50 -297 %Margine PAT -6 % -7 % 2 %# L'EBITDA per il primo trimestre 2023 ha avuto un impatto una tantum sulmargine di inventario di 68 INRPunti salienti per il primo trimestre 2024 (Q1 2024)- I ricavi dalle operazioni sono cresciuti del 18% nel primo trimestre 2024grazie alle ampie prestazioni di base in tutte e tre le aziende: CDMO, CHG eIH- Il margine EBITDA registrato nel primo trimestre 2024 ammonta a 10%, unmiglioramento su base annua del 6% rispetto al primo trimestre 2023,determinato da una sana crescita dei ricavi e da misure di ottimizzazione deicosti- Manteniamo le nostre eccellenti prestazioni pari a zero OAI (Official ActionIndicated) mentre abbiamo chiuso con successo l'ispezione dell'FDAstatunitense presso lo stabilimento Pithampur senza osservazioni- Abbiamo rafforzato il nostro Team dirigenziale nominando Jeffrey HamptonPresidente e Direttore operativo di Piramal Critical Care (divisione CHG)- Abbiamo condiviso i dettagli della nostra Emissione dei diritti - Prezzo deidiritti di INR. 81, data di registrazione del 2 agosto 2023 e rapporto dititolarità di 5:46Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited , ha dichiarato : "Abbiamoavuto un inizio positivo per il nuovo anno finanziario con una buona crescitadelle entrate e un miglioramento dei nostri margini di EBITDA. La nostraattività CDMO sta inoltre assistendo a continui flussi di ordini, in particolareper le nostre offerte differenziate e per il lavoro legato all'innovazione. Ilnostro portfolio di anestesia per inalazione sta assistendo a una buona domandae la nostra attività del segmento India Consumer Healthcare sta registrandoun'ottima crescita guidata dai marchi più importanti. Continuiamo a mantenere lanostra eccellente esperienza in fatto di qualità e stiamo inoltre adottandomolteplici iniziative legate a ESG per far crescere la nostra attività in modoresponsabile. Storicamente il nostro secondo trimestre è sempre stato migliore