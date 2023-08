Piramal Pharma Limited gibt konsolidierte Ergebnisse für Q1FY24 bekannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE:

543635), gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das erste Quartal (Q1)

mit Abschluss zum 30. Juni 2023 bekannt.



Konsolidierte Finanzkennzahlen





(In INR Crores)Angaben Q1 Q1 YoY Wachstum Q4 QoQ WachstumFY24 FY23 FY23Einnahmen aus dem 1,749 1,482 18 % 2,164 -19 %BetriebCDMO 898 770 17 % 1,285 -30 %Complex Hospital 617 508 22 % 702 -12 %Generic (CHG)India Consumer 239 211 13 % 206 16 %Healthcare (ICH)EBITDA 171 89# 92 % 376 -55 %EBITDA Margin 10 % 6 % 17 %PAT -99 -109 N / A 50 -297 %PAT Marge -6 % -7 % 2 %# Q1 FY23 EBITDA hatte einmalige Auswirkungen auf die Inventarmarge von INR 68Crore.Wichtigste Höhepunkte für Q1FY24- Der Umsatz aus dem operativen Geschäft wuchs im Q1FY24 im Jahresvergleich um18 %, getrieben von einer breit angelegten Leistung in allen dreiGeschäftsbereichen - CDMO, CHG und ICH.- Die EBITDA-Marge im Q1FY24 betrug 10 %, eine Verbesserung im Jahresvergleichim Vergleich zu 6 % im Q1FY23, getrieben von einem gesunden Umsatzwachstum undMaßnahmen zur Kostenoptimierung.- Wir halten unsere Qualitätsbilanz mit null OAIs (Official Action Indicated)aufrecht, da wir die US-FDA-Inspektion in der Einrichtung in Pithampurerfolgreich ohne Beanstandungen abgeschlossen haben.- Wir haben unser Managementteam gestärkt, indem wir Jeffrey Hampton zumPresident und Chief Operating Officer für Piramal Critical Care (CHG Geschäft)ernannt haben.- Wir haben die Einzelheiten zu unserer Rechteemission bekanntgegeben: Preis derRechte des INR. 81, Stichtag (Record Date) 2. August 2023 undAnspruchsverhältnis (Entitlement Ratio) 5:46.Nandini Piramal, Vorsitzender von Piramal Pharma Dream sagte:" Wir hatten einenpositiven Start in das neue Geschäftsjahr mit einem gesunden Umsatzwachstum undeiner Verbesserung unserer EBITDA-Margen. Unser CDMO-Geschäft erlebt auchweiterhin Auftragseingänge, insbesondere für unsere differenzierten Angebote undinnovationsbezogenen Arbeiten. Unser Inhalation Anesthesia-Portfolio erlebt einegesunde Nachfrage. Unser India Consumer Healthcare-Geschäft liefert ein gutesWachstum, das von Strommarken angetrieben wird. Wir behalten weiterhin unsereerstklassige Qualitätsbilanz bei und ergreifen auch mehrere Initiativen imBereich ESG, um unser Geschäft verantwortungsvoll auszubauen. In derVergangenheit war unser H2 besser als H1, sowohl was den Umsatz, als auch dieRentabilität betrifft. Wir arbeiten daran, unseren guten Start in dasGeschäftsjahr zu nutzen und diese Dynamik fortzusetzen, um eine gesunde Leistung