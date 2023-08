CREDIT SUISSE stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum zweiten Quartal sowie einer Prognoseerhöhung von 176 auf 189 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der weltgrößte Online-Händler habe positiv überrascht, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem zeugten die Resultate von hoher Qualität. Dies sollte helfen, die jüngst aufgekommenen Sorgen der Anleger zu zerstreuen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 08:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird aktuell mit einem Plus von +9,63 % und einem Kurs von 141,3USD gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 189

Kursziel alt: 176

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m