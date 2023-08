Wie kann die ostchinesische Stadt Taizhou die Wunschliste für Traumreisen nach China erfüllen?

Vielleicht möchte man die malerischen Berge und Flüsse besuchen und das in den traditionellen chinesischen Tuschmalereien dargestellte poetische Flair spüren;

Vielleicht möchte man die Ursprünge der traditionellen chinesischen Kultur erforschen und mehr über die orientalische Philosophie erfahren, die auf Harmonie setzt und gleichzeitig die Vielfalt schätzt;

Vielleicht möchte man durch die malerischen alten Straßen schlendern, um einen Einblick in die historischen Stätten zu erhalten, die nicht von der geschäftigen modernen Stadt überschattet werden;

Oder vielleicht möchte man eine Gourmetreise durch China machen und dabei die besten lokalen Köstlichkeiten probieren.

Die Empfehlung lautet: „Besuchen Sie Taizhou!" Diese Stadt, die sich in der ostchinesischen Provinz Zhejiang befindet, kann beinahe im Alleingang die Wunschliste internationaler Touristen für eine gelungene Reise nach China erfüllen.

Taizhou bietet sowohl Küsten- als auch Gebirgsregionen. Sie beherbergt drei nationale Touristenattraktionen der Kategorie 5A, nämlich den Berg Tiantai, das malerische Gebiet Shenxianju und die Altstadt von Taizhou, 17 nationale Touristenattraktionen der Kategorie 4A, einen geologischen Weltpark, drei nationale Feuchtgebietsparks und vier nationale malerische Orte. Außerdem verfügt sie laut dem Global Communication Center of Hehe Culture über eine 726 Kilometer lange Küstenlinie, die drei wunderschöne Buchten mit vielfältigen, beeindruckenden Landschaften miteinander verbindet.

Es ist eine Stadt voller orientalischer Romantik.

Zum einen ist der Name Taizhou eng mit der seit Langem bestehenden und hochentwickelten chinesischen Sternenkultur verbunden. Im alten China teilten die Menschen die entsprechenden Gebiete auf dem Boden nach den Positionen der Sterne am Himmel auf und der Ort, an dem Taizhou liegt, entspricht dem Tai-Stern der 28 traditionellen chinesischen Sterne und daher stammt der Name der Stadt.