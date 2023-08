Working to Change the World ManpowerGroup für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die ManpowerGroup Deutschland wurde von einer Fachjury

für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) nominiert. Gemeinsam mit dem

Bundesumweltministerium und der DIHK zeichnet der Deutsche Nachhaltigkeitspreis

besonders vorbildliche Organisationen und Unternehmen in ihren jeweiligen

Branchen aus. Die Preisverleihung findet am 23. November 2023 in Düsseldorf

statt.



Die ManpowerGroup ist Vorreiter in Sachen ESG. Als erster der Branche hat sich

das Unternehmen im November 2021 der unabhängigen Science Based Targets

Initiative (SBTi) angeschlossen. Mit dem freiwilligen Beitritt betont die

ManpowerGroup, dass ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf einer wissenschaftlichen

Grundlage steht - mit jederzeit überprüfbaren Zielen und Maßnahmen. "Wir fühlen

uns sehr geehrt, zu den Nominierten in der Branche Personaldienstleistung zu

zählen. Wir wollen einen positiven Beitrag leisten und Vorbild sein. Unsere

Initiativen, beispielsweise im Klimaschutz, in der Gleichberechtigung aller

Geschlechter oder in der Integration von Geflüchteten, machen wir in unserem

jährlichen ESG-Report transparent und sind vielfach ausgezeichnet", sagt Iwona

Janas, Country Managerin der ManpowerGroup Deutschland. Der Report mit dem Titel

"Working to Change the World" (2021-2022) weist unter anderem eine Reduktion der

betrieblichen Emissionen um 39 Prozent aus - gegenüber der Ausgangsbasis 2019.