S&P 500 - Weitere Erholung bis 4.550 Punkte?

Aktuell sieht es eher nach einer nur kurzen Gegenbewegung bis in den Bereich um den 10er-EMA im Tageschart und in der Folge mit wieder fallenden Notierungen im S&P 500 aus. Sollte es zu einem weiteren Kursrückgang kommen, wäre der 50er-EMA bei aktuell 4.430 Punkten die nächste untere Anlaufmarke. Auch dann würde sich der S&P 500 aber lediglich in einer sich ausdehnenden Korrektur und übergeordnet weiterhin in einem Aufwärtstrend befinden.

Oder der S&P 500 kann direkt weiter ansteigen und den 10er-EMA im Tageschart nachhaltig nach oben durchbrechen und erneut Kurs auf den Widerstandsbereich um 4.600 Punkte nehmen. Zu beachten ist dabei, dass der S&P 500 im Fear & Greed-Index bereits erneut den Bereich Extreme Gier erreicht hat und damit erneute starke Überkauftheit anzeigt. Was auf eine bevorstehende weitere Korrektur hindeutet.